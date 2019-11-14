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      Под Офисом Президента на митинге железнодорожников умерла женщина

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      На митинге железнодорожников под ОПУ умерла женщина
      На митинге железнодорожников под ОПУ умерла женщина / ukrinform.ua

      На Банковую под Офис Президента 14 ноября вышли на митинг несколько тысяч железнодорожников. Одной из протестующих стало плохо и женщина скончалась на месте.

      Смерть женщины констатировали врачи, приехавшие на вызов под ОПУ, сообщили в полиции Киева "Украинским Новостям".

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      Такой факт (смерти) зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге,
      – сказал полицейский.

      Милиционер добавил, что, скорее всего, женщина умерла из-за обострения астмы. Ее тело пока отправили на судмедэкспертизу. Только после этого будет известна точная причина смерти активистки.

      В то же время митингующие рассказали, что женщина чувствовала себя плохо еще утром. Однако, решила не идти к врачу, а присоединилась к протесту.

      У 43-летней женщины остался несовершеннолетний сын.

      Почему железнодорожники вышли на митинг под ОПУ? Около 3 тысяч работников Укрзализныци вышли с протестом на Банковую 14 ноября. Они требуют: уволить руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, остановить приватизацию компании, отменить реформы, которые приведут к массовым сокращениям, увеличить зарплату, выполнить социальные гарантии и не допустить принятия Верховной Радой законопроектов "О железнодорожном транспорте".

      Митингующие отметили, что если власть не удовлетворит их требования, они организуют общенациональную акцию, что парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.

      К слову, к протестующим вышла заместитель председателя Офиса Президента Юлия Кузнецов и предлагала вести переговоры о выдвинутых требованиях. Также перед ними выступил госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак.

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця Офіс Президента Криминал Жертвы
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