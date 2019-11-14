Под Офисом Президента на митинге железнодорожников умерла женщина

На Банковую под Офис Президента 14 ноября вышли на митинг несколько тысяч железнодорожников. Одной из протестующих стало плохо и женщина скончалась на месте.

Смерть женщины констатировали врачи, приехавшие на вызов под ОПУ, сообщили в полиции Киева "Украинским Новостям".

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Такой факт (смерти) зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге,

– сказал полицейский.

Милиционер добавил, что, скорее всего, женщина умерла из-за обострения астмы. Ее тело пока отправили на судмедэкспертизу. Только после этого будет известна точная причина смерти активистки.

В то же время митингующие рассказали, что женщина чувствовала себя плохо еще утром. Однако, решила не идти к врачу, а присоединилась к протесту.

У 43-летней женщины остался несовершеннолетний сын.

Почему железнодорожники вышли на митинг под ОПУ? Около 3 тысяч работников Укрзализныци вышли с протестом на Банковую 14 ноября. Они требуют: уволить руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, остановить приватизацию компании, отменить реформы, которые приведут к массовым сокращениям, увеличить зарплату, выполнить социальные гарантии и не допустить принятия Верховной Радой законопроектов "О железнодорожном транспорте".



Митингующие отметили, что если власть не удовлетворит их требования, они организуют общенациональную акцию, что парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.



К слову, к протестующим вышла заместитель председателя Офиса Президента Юлия Кузнецов и предлагала вести переговоры о выдвинутых требованиях. Также перед ними выступил госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак.