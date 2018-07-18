Дикая пума ворвалась в дом и уснул там: видео

Американка Лорен Тейлор поделились фотографиями и видеозаписью дикой пумы, которая пробралась в ее дом и заснула в нем.

Женщина опубликовала видео на своей странице в Facebook.

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Женщина заметила, что она наткнулась на животное в гостиной комнате своего дома, когда вечером вернулась с работы. До этого кошку заметила ее соседка. Девушка испугалась и закрылась в своей комнате.

Животное пыталось выбраться из дома, однако окна и двери были закрыты. Пума уснула прямо в гостиной.

Смотрите видео: Пума уснула прямо в гостиной