Дика пума вдерлася в будинок і заснула там: відео
Американка Лорен Тейлор поділилися фотографіями та відеозаписом дикої пуми, яка пробралася у будинок та заснула в ньому.
Жінка опублікувала відео на своїй сторінці у Facebook.
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Жінка зауважила, що вона натрапила на тварину у вітальній кімнаті свого будинку, коли увечері повернулася з роботи. До цього кішку помітила її сусідка. Дівчина налякалася та закрилась у своїй кімнаті.
Тварина намагалася вибратися з будинку, однак вікна та двері були зачинені. Пума заснула прямо у вітальні.
Дивіться відео: Пума заснула прямо у вітальні
Джерело: 24 Канал
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