Дика пума вдерлася в будинок і заснула там: відео

Американка Лорен Тейлор поділилися фотографіями та відеозаписом дикої пуми, яка пробралася у будинок та заснула в ньому.

Жінка опублікувала відео на своїй сторінці у Facebook.

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Жінка зауважила, що вона натрапила на тварину у вітальній кімнаті свого будинку, коли увечері повернулася з роботи. До цього кішку помітила її сусідка. Дівчина налякалася та закрилась у своїй кімнаті.

Тварина намагалася вибратися з будинку, однак вікна та двері були зачинені. Пума заснула прямо у вітальні.

Дивіться відео: Пума заснула прямо у вітальні