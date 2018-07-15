У Франції виявили череп тварини, яка вимерла ще 10 мільйонів років тому

У Франції поблизу міста Тулуза місцевий житель знайшов череп з чотирма бивнями, який належав виду тварин, які існували на планеті понад 10 мільйонів років тому. Незвичну знахідку чоловік виявив біля свого дому ще у 2014 році, але розповів про неї вченим лише через 3 роки.

Про це пише The Telegraph.

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З'ясувалось, що знайдений череп належав вимерлому предку слона — Gomphotherium pyrenaicum. За даними науковців, цей вид тварин мешкав на Землі близько 11-13 мільйонів років тому.

За словами науковців, вимерлі тварини мали два бивні, що виходили з нижньої щелепи, а також ще два — які виходили із верхньої щелепи. Самі верхні бивні ми звикли бачити у слонів.