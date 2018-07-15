Во Франции обнаружили череп животного, которое вымерло еще 10 миллионов лет назад

Во Франции близ города Тулуза местный житель нашел череп с четырьмя бивнями, который принадлежал виду животных, что существовали на планете более 10 миллионов лет назад. Необычную находку мужчина обнаружил возле своего дома еще в 2014 году, но рассказал о ней ученым лишь через 3 года.

Об этом пишет The Telegraph.

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Выяснилось, что найденный череп принадлежал вымершему предку слона — Gomphotherium pyrenaicum. По данным ученых, этот вид животных обитал на Земле около 11-13 миллионов лет назад.

По словам ученых, вымершие животные имели два бивня, что выходили из нижней челюсти, а также еще два — которые выходили из верхней челюсти. Самые верхние бивни мы привыкли видеть у слонов.