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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Во Франции обнаружили череп животного, которое вымерло еще 10 миллионов лет назад

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Найденный череп принадлежал вымершему предку слона — Gomphotherium pyrenaicum
Найденный череп принадлежал вымершему предку слона — Gomphotherium pyrenaicum / Фото из архива музея города Тулуза

Во Франции близ города Тулуза местный житель нашел череп с четырьмя бивнями, который принадлежал виду животных, что существовали на планете более 10 миллионов лет назад. Необычную находку мужчина обнаружил возле своего дома еще в 2014 году, но рассказал о ней ученым лишь через 3 года.

Об этом пишет The Telegraph.

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Выяснилось, что найденный череп принадлежал вымершему предку слона — Gomphotherium pyrenaicum. По данным ученых, этот вид животных обитал на Земле около 11-13 миллионов лет назад.

По словам ученых, вымершие животные имели два бивня, что выходили из нижней челюсти, а также еще два — которые выходили из верхней челюсти. Самые верхние бивни мы привыкли видеть у слонов.

Теги: Новости Франции мир животных
Источник: 24 Канал
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