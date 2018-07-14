На авиашоу во Франции перепутали цвета государственного флага: видео

Французская пилотажная группа Patrouille de France допустила ошибку во время авиашоу в честь Дня взятия Бастилии.

Об этом сообщает BFMTV.

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Девять самолетов выпускали полосы дыма в порядке расположения цветов французского флага – синего, белого и красного. Однако пилот, который должен был выпускать синюю полосу флага, выпустил красный дымовой след.

В пресс-службе французской армии отметили, что это была ошибка комплектовщиков самолета или ошибка пилота.

Также телеканал сообщает, что во время мотошоу двое мотоциклистов упали неподалеку от трибуны, где сидел президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечается, что мотоциклисты не пострадали и вернулись в строй.

Напомним, что день 14 июля 1789 года стал переломным во время Великой французской революции. Тогда парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию – символ королевской власти. Это был первый успех войск Революции в свержении монархии.