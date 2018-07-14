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Военный парад и истребители в небе: Франция празднует День взятия Бастилии

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Военный парад и истребители в небе: Франция празднует День взятия Бастилии
Военный парад и истребители в небе: Франция празднует День взятия Бастилии / Фото из открытых источников

В субботу, 14 июля, Франция отмечает День взятия Бастилии. Это главный национальный праздник в стране.

Об этом сообщает BFMTV.

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4 тысячи военных маршем прошлись возле Елисейского Дворца. А над городом пролетели французские истребители и вертолеты. Девять самолетов пролетели над центром Парижа распыляя краску синего, красного и белого цвета, что символизирует флаг Франции.

В параде на Елисейских полях участвуют 4300 военных, 220 единиц бронетехники, около 100 самолетов и вертолетов, используются 250 лошадей. В небе постоянно дежурит один беспилотный летательный аппарат, контрольные облеты столицы выполняют военные вертолеты. Безопасность в день Национального праздника в Париже обеспечивают 12 тысяч полицейских, жандармов и солдат военных патрулей.

По традиции, вечером в небо запустят фейерверки.

Парадом руководит президент страны Эммануэль Макрон. А приглашенным гостем в этом году стал премьер-министр Сингапура Ли Сиен Лоунг.

Напомним, что день 14 июля 1789 года стал переломным во время Великой французской революции. Тогда парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию – символ королевской власти. Это был первый успех войск Революции в свержении монархии.

Теги: Новости Франции Эммануэль Макрон История
Источник: 24 Канал
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