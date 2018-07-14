Військовий парад і винищувачі у небі: Франція святкує День взяття Бастилії

У суботу, 14 липня, Франція відзначає День взяття Бастилії. Це – головне національне свято в країні.

Про це повідомляє BFMTV.

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4 тисячі військових маршем пройшлися біля Єлисейського Палацу. А над містом пролетіли французькі винищувачі та вертольоти. Дев’ять літаків пролетіли над центром Парижа розпилюючи фарбу синього, червоного та білого кольору, що символізує прапор Франції.

У параді на Єлисейських полях беруть участь 4300 військових, 220 одиниць бронетехніки, близько 100 літаків і вертольотів, використовуються 250 коней. У небі постійно чергує один безпілотний літальний апарат, контрольні обльоти столиці виконують військові вертольоти. Безпеку у день Національного свята в Парижі забезпечують 12 тисяч поліцейських, жандармів і солдат військових патрулів.

14-Juillet: la Légion étrangère jouera "Uptown Funk" de Mark Ronson et Bruno Mars en défilant... et BFMTV a pu en avoir un avant-goût pic.twitter.com/ZNYEKIU2BN — BFMTV (@BFMTV) 14 липня 2018 р.

За традицією, ввечері у небо запустять феєрверки.

14-Juillet: la Patrouille de France ouvre le défilé aérien... avec un petit souci de couleur pic.twitter.com/hqAZzqCkzM — BFMTV (@BFMTV) 14 липня 2018 р.

14-Juillet: le président est arrivé, les honneurs lui sont rendus pic.twitter.com/JnN4G6IzSF — BFMTV (@BFMTV) 14 липня 2018 р.

Парадом керує президент країни Емануель Макрон. А запрошеним гостем цьогоріч став прем'єр-міністр Сингапуру Лі Сіен Лоунг.

Нагадаємо, що день 14 липня 1789 року став переломним під час Великої французької революції. Тоді парижани штурмом узяли фортецю-в'язницю Бастилію – символ королівської влади. Це був перший успіх військ революції у поваленні монархії.