Україна придбає у Франції 55 вертольотів Airbus – контракт на півмільярда євро
Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 вертольотів Airbus Helicopters для української системи державної авіаційної безпеки і захисту країни.
Урочиста церемонія підписання відбулася вранці 14 липня в Києві у Будинку уряду. У ній взяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.
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З української сторони контракт підписав директор держпідприємства УАТП "Хорив-АВІА" Геннадій Балла, з французької – виконавчий директор компанії Airbus.
Перед церемонією підписання прем'єр Володимир Гройсман анонсував, що в Україні може бути створений центр обслуговування авіатехніки Airbus.
Я також би хотів приділити увагу, в зв'язку з тим, що ми будемо мати досить серйозний кількісний флот вертольотів Airbus, створити в Україні сервісний центр обслуговування вашої авіації, і можливо це буде регіональний центр, не тільки на Україну, а й на інші країни,
– припустив Володимир Гройсман.
Символічно, що підписання угоди про придбання Україною французьких гелікоптерів відбулось 14 липня у день національного свята Франції – День взяття Бастилії.
8 червня депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали законопроект "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні", таким чином дозволивши МВС у кредит придбати понад півсотні вертольотів Airbus.
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