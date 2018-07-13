Скільки жінок служать у МВС: Аваков назвав цифру
У системі Міністерства внутрішніх справ України працює понад 50 тисяч жінок.
Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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"30-40% тих, хто вступає до лав Національної поліції – представниці прекрасної статі. А загалом в правоохоронній системі працює більше 50 тисяч жінок", – сказав Аваков.
Джерело: 24 Канал
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