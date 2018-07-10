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"Вам повезло" та "інженерне обладнЕння": наскільки грамотні українські політики у Twitter

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Чи грамотні політики у соцмережах?
Чи грамотні політики у соцмережах? / 24 канал

Владні, багаті, впливові, а чи грамотні? Проаналізувавши сторінки українських політиків у Twitter, журналісти 24 каналу оцінили грамотність можновладців.

Ми проаналізували пости на офіційних Twitter-сторінках політиків за період з 10 червня по 5 липня 2018 року. Серед них – Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр закордонних справ Павло Клімкін, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов, нардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко та лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко.

Помилки у дописах політиків у Twitter
Який відсоток помилок у дописах політиків у Twitter

Звичайно, сторінка Президента є своєрідним брендом країни, тому ми були особливо прискіпливими до мови гаранта. Загалом Петро Порошенко "тримає планку", бо є активним дописувачем мережі. Однак буває, що він все ж неуважний: не там кому поставив, слово не так провідміняв. Загалом виявлено 20 помилок в 201 пості, серед типових помилок Петра Олексійовича – використання російських кальок: в тому числі, розраховувати (в значенні сподіватися).

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В середньому кожен 9 пост Порошенка – з помилкою, наприклад:

1. Тепер українці зможуть знаходитися (перебувати) у цій країні без віз 90 днів.
2. До 93% поранених бійців, (зайва кома) після отримання медичної допомоги повертаються до строю.
3. Це (зайве тире) енергетична безпека в тому числі (зокрема) і для нашої держави – конкурентоспроможність та диверсифікація газових постачань до України.
4. Сьогодні, у День кримськотатарського прапора (пропущена кома) Марина разом із дітьми-переселенцями з Криму заповнили нові сторінки національного проекту "Книга Миру".
5. За 2017 рік експорт українських товарів до ЄС збільшився на 30%, а за чотири місяці поточного року – ще на 27% порівняно до аналогічного періоду (з аналогічним періодом) минулого року.

Іншою зіркою Твіттера є прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він дуже емоційний у своїх дописах, часто погрожує митникам-мерзотникам, веде боротьбу з контрабандою. Однак кожен п’ятий допис прем’єра має мовні помилки. Проаналізовано 151 допис прем’єра та знайдено 31 помилку.

Серед типових помилок Гройсмана – пунктуаційні, калька з російської, неузгодження слів:

1. Вже третина об’єднаних громад отримали (отримала) від держави землі с/г призначення поза межами їх (їхніх) населених пунктів.
2. Ми на шляху цих змін (пропущена кома) і молоді лідери мають бути дотичними до цих змін.
3. Але у деяких регіонах, (зайва кома) тільки 20-30% справ розглядаються з дотриманням процедури, а всі інші, як і раніше, під килимом пачками.
4. Наші методи по відношенню до (щодо) чесного бізнесу не будуть репресивними.
5. Він з’єднує низку трас, у тому числі (зокрема) міжнародних.
6. Колеги з ЄС відвідали Схід України, (зайва кома) і відчули атмосферу, проблеми, наслідки агресії.

А ось Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зовсім не прагне показати якийсь свій образ. На сторінці в нього зрозуміло зазначено ­– "Министр внутренних дел Украины". Половина дописів міністра російською мовою. Українські – офіційні, конкретні, а ось особисту думку Арсен Аваков висловлює не державною, зате коротко, зате влучно…

З 15-ти постів міністра, написаних українською мовою, 4 були з помилками:

1. Готовність – 80%, залишилося допрацювати інженерне обладнення (обладнання) на 22 км.
2. Дільничні – перша ланка (пропущена кома) до кого звертається людина зі своєю бідою.
3. Імперативно у 2018-му завершуємо Харківську ділянку (пропущена кома) і вже розпочато роботу у Луганської та Сумської (Луганській та Сумській) областях.
4. З послами G7 обговорили питання щодо урядової програми Україна без контрабанди, блискавичну масштабну операцію НПУ з припинення корупції у футболі, (зайва кома) та низку провокацій щодо організації ганебних нападів на таборі ромів.

Ще того твіттерника Олега Ляшка важко порівняти з іншими, адже його експресивність є і в дописах нардепа. Цікаво, що в депутата відсоток постів, що стосується особистого життя, набагато вищий, ніж в інших політиків. Олег Ляшко часто хизується своїми домашніми улюбленцями, розповідає про те, як любить робити вареники з вишнями, а ще він дуже-дуже любить свою маму. Між усім цим Олег Ляшко, до речі, встигає писати і про свою віру в українців. Хоч Ляшко і працював журналістом, та, здається, правила не усі вже пам’ятає: кому ставить перед фразеологізмами, а звертається в називному відмінку.

У 69 Twitter-постах радикала ми знайшли 8 помилок. Ось деякі з них:

Я, дитдомівський хлопець, зміг досягти всього у житті (пропущена кома) і ви зможете!
Іван Полудень (Іване Полудню), щиро дякую за сьогоднішні чудові зустрічі на Черкащині.

А ще у нардепа цікавий метод демонстрації своєї позиції. Ось як Олег Ляшко збирається звільнити окуповані землі – разом з вірними друзями у "правильному" напрямку.

В Андрія Парубія, Олександра Турчинова та Анатолія Гриценка все доволі грамотно. Бувають, правда, і "спікри" замість спікерів або "короблі". У перших двох навіть натяку нема на якусь особисту інформацію, все дуже таємно. Натомість Анатолій Гриценко – затятий рибак.

Ми проаналізували 46 постів Андрія Парубія і знайшли 6 помилок. По одній помилці було в Турчинова та Гриценка (проаналізовано 23 і 32 пости відповідно).

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповідає про візити до різних країн, вітає з державними святами та допускає дуже мало помилок. Не завжди складається з комами, зате посадовець дуже старається грамотно вести свою сторінку.

Серед 63 постів голови МЗС ми знайшли 6 помилок. В основному – пунктуаційні.

Герої не вмирають (пропущена кома) як і не зникає біль рідних.
Завдяки таким партнерам як Польща (пропущені дві коми) ми є сильніші і солідарні в захисті цінностей і життів невинних людей.

Отже, впливові, часом грамотні, а буває не зовсім. А чи популярні?

Популярність політиків у Twitter
Рейтинг популярності політиків у Twitter

Що ж, бачимо Президент єдиний, чий показник вищий мільйона підписників. А ось у Володимира Гройсмана справи кепські: попри високу посаду, у Twitter він зовсім не популярний, мабуть тому, що створив сторінку лише 2 роки тому.

Теги: Новини України Олег Ляшко мовне питання Петро Порошенко Володимир Гройсман Арсен Аваков Павло Клімкін Олександр Турчинов Андрій Парубій Анатолій Гриценко Twitter Статті Публікації
Джерело: 24 канал
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