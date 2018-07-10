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Порошенко озвучив головний страх Путіна

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Порошенко розповів про страхи Кремля
Порошенко розповів про страхи Кремля / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація боїться інтеграції України у європейські і трансатлантичні системи, адже вони є найсильнішою загрозою для агресії Кремля.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у статті для Financial Times, передає "Інтерфакс".

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Глава держави зауважив, що Україна зробила значно більший внесок у глобальну безпеку, ніж отримала навзамін, і є незмінною на шляху своїх євроатлантичних прагнень. Він додав, що в політиці безпеки і надалі буде закликати до зміцнення зв'язків із НАТО.

"Досі Україна робила більший внесок у глобальну безпеку, ніж отримала навзамін. Брала участь в миротворчих операціях під проводом НАТО. Або прийняла оборонний бюджет у розмірі 6% від валового внутрішнього продукту, що набагато перевищує цільовий показник НАТО у 2% ВВП. Нещодавно прийнятий закон про національну безпеку, який наблизить Україну до стандартів НАТО", – зауважив Порошенко.

За його словами, страх Москви – це європейська та євроатлантична інтеграція України.

Мій досвід в тому, що Кремль нічого так не боїться, як нашої єдності та рішучості. Повна інтеграція України у європейські та трансатлантичні системи є найбільшою загрозою для російської агресії,
– наголосив Порошенко.

Президент підкреслив, що буде сприяти тіснішим відносинам України з Євросоюзом.

"Тому моя амбіція полягає в тому, щоб перевести європейські прагнення України в тісніші союзи з ЄС, починаючи з цифрового ринку, митної співпраці та енергетичної солідарності, зокрема зобов'язання європейських столиць взяти участь у відновленні міст на Донбасі", – додав глава держави.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Новини політики Петро Порошенко Україна – Росія НАТО Євросоюз Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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