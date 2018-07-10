Порошенко озвучил главный страх Путина

Российская Федерация боится интеграции Украины в европейские и трансатлантические системы, ведь они являются сильнейшей угрозой для агрессии Кремля.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в статье для Financial Times, передает "Интерфакс".

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Глава государства отметил, что Украина сделала значительно больший вклад в глобальную безопасность, чем получила взамен, и является неизменной на пути своих евроатлантических устремлений. Он добавил, что в политике безопасности и в дальнейшем будет призывать к укреплению связей с НАТО.

"До сих пор Украина делала больший вклад в глобальную безопасность, чем получила взамен. Принимала участие в миротворческих операциях под руководством НАТО. Или приняла оборонный бюджет в размере 6% от валового внутреннего продукта, что намного превышает целевой показатель НАТО в 2% ВВП. Недавно принят закон о национальной безопасности, который приблизит Украину к стандартам НАТО", – отметил Порошенко.

По его словам, страх Москвы – это европейская и евроатлантическая интеграция Украины.

Мой опыт в том, что Кремль ничего так не боится, как нашего единства и решимости. Полная интеграция Украины в европейские и трансатлантические системы является наибольшей угрозой для российской агрессии,

– подчеркнул Порошенко.

Президент подчеркнул, что будет способствовать более тесным отношениям Украины с Евросоюзом.

"Поэтому моя амбиция заключается в том, чтобы перевести европейские стремления Украины в более тесные союзы с ЕС, начиная с цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетической солидарности, в частности обязательства европейских столиц принять участие в восстановлении городов на Донбассе", – добавил глава государства.