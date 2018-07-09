Путин может значительно ослабить свое присутствие на Донбассе: Тымчук назвал дату

Президент Российской Федерации Владимир Путин может ослабить военное присутствие на оккупированном Донбассе после встречи с лидером США Дональдом Трампом, которая состоится 16 июля.

Такое мнение высказал координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в своей колонке на "Апострофе".

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"Стратегический вопрос – это встреча Путина с Трампом, накануне которой ему необходимо пойти на определенные шаги и показать себя. На этой встрече будут обсуждаться вопросы Украины. И, понимая импульсивность Трампа, Путину необходимо, чтобы накануне встречи не было каких-либо сообщений об эскалации, любых активных действиях российских войск на Донбассе", – считает нардеп.

Политик отметил, что глава Кремля рассчитывает на то, что после небольшого затишья, которое, вероятно, продлится до 16 июля, вопрос не будет стоять так остро в общении с американским президентом.

А уже по итогам встречи, по итогам договоренностей, по итогам того, что мы услышим от американской стороны, Путин будет делать выводы и давать дальнейшие распоряжения относительно действий российских оккупационных войск на Донбассе. Эта встреча будет ключевым моментом, который определит дальнейшие действия россиян на Донбассе,

– отметил Тымчук.

По его словам, после того, как Трамп решил ядерный вопрос с КНДР, такая же ситуация может произойти и с российским лидером относительно Донбасса.

"Учитывая, как Трамп лихо повел себя в решении вопроса с КНДР при том градусе напряженности, который был в отношениях США-Северная Корея в течение многих лет, а уже сегодня КНДР готова к шагам, которые еще вчера казались невозможными в плане ядерного разоружения, то я не исключаю, что и в общении с Путиным могут быть моменты, которые повлияют на решения Кремля в плане поведения на Донбассе", – добавил эксперт.

В то же время, нардеп отметил, что пока сложно предположить, что именно Трамп предложит Путину и будет ли он его шантажировать.

"То есть какие могут быть условия торга. Поэтому теоретически можно допустить, что Путин после встречи с Трампом может сильно ослабить свое присутствие в Украине", – добавил Тымчук.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.