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Путін може значно послабити свою присутність на Донбасі: Тимчук назвав дату

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Путін може змінити свою поведінку на Донбасі після зустрічі з Трампом
Путін може змінити свою поведінку на Донбасі після зустрічі з Трампом / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін може послабити військову присутність на окупованому Донбасі після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, яка відбудеться 16 липня.

Таку думку висловив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту", Дмитро Тимчук у своїй колонці на "Апострофі".

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"Стратегічне питання – це зустріч Путіна з Трампом, напередодні якої йому необхідно піти на певні кроки і показати себе. На цій зустрічі будуть обговорюватися питання України. І, розуміючи імпульсивність Трампа, Путіну необхідно, щоб напередодні зустрічі не було будь-яких повідомлень про ескалацію, про будь-які активні дії російських військ на Донбасі", – вважає нардеп.

Політик зауважив, що глава Кремля розраховує на те, що після невеликого затишшя, яке, ймовірно, триватиме до 16 липня, питання України не буде стояти так гостро в спілкуванні з американським президентом.

А вже за підсумками зустрічі, за підсумками домовленостей, за підсумками того, що ми почуємо від американської сторони, Путін робитиме висновки і даватиме подальші розпорядження щодо дій російських окупаційних військ на Донбасі. Ця зустріч буде ключовим моментом, який визначить подальші дії росіян на Донбасі,
– наголосив Тимчук.

За його словами, після того, як Трамп вирішив ядерне питання з КНДР, така ж ситуація може статися і з російським лідером щодо Донбасу.

"З огляду на, як Трамп хвацько повівся у вирішенні питання з КНДР при тому градусі напруженості, який був у відносинах США-Північна Корея протягом багатьох років, а вже сьогодні КНДР готова до кроків, які ще вчора здавалися неможливими в плані ядерного роззброєння, то я не виключаю, що і в спілкуванні з Путіним можуть бути моменти, які вплинуть на рішення Кремля в плані поведінки на Донбасі", – додав експерт.

Водночас, нардеп відзначив, що поки складно припустити, що саме Трамп запропонує Путіну і чи буде він його шантажувати.

"Тобто які можуть бути умови торгу. Тому теоретично можна допустити, що Путін після зустрічі з Трампом може сильно послабити свою присутність в Україні", – додав Тимчук.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини України Дональд Трамп Новини США Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Путін КНДР
Джерело: 24 Канал
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