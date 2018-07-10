"Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter

Властные, богатые, влиятельные, а грамотные ли? Проанализировав страницы украинских политиков в Twitter, журналисты 24 канала оценили грамотность чиновников.

Мы проанализировали посты на официальных Twitter-страницах политиков за период с 10 июня по 5 июля 2018 года. Среди них – Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Павел Климкин, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

Какой процент ошибок в сообщениях политиков в Twitter

Конечно, страница Президента является своеобразным брендом страны, поэтому мы были особенно придирчивы к языку гаранта. В целом Петр Порошенко "держит планку", потому что является активным корреспондентом сети. Однако бывает, что он все же невнимательный: не там кому поставил, слово не так просклонял. В общем обнаружено 20 ошибок в 201 посте, среди типичных ошибок Петра Алексеевича – использование российских калек: в том числе, "розраховувати" (в смысле надеяться).

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В среднем каждый 9 пост Порошенко – с ошибкой, например:

1. Тепер українці зможуть знаходитися (перебувати) у цій країні без віз 90 днів.

2. До 93% поранених бійців, (лишняя запятая) після отримання медичної допомоги повертаються до строю.

3. Це – (лишнее тире) енергетична безпека в тому числі (зокрема) і для нашої держави – конкурентоспроможність та диверсифікація газових постачань до України.

4. Сьогодні, у День кримськотатарського прапора (пропущена запятая)​ Марина разом із дітьми-переселенцями з Криму заповнили нові сторінки національного проекту "Книга Миру".

5. За 2017 рік експорт українських товарів до ЄС збільшився на 30%, а за чотири місяці поточного року – ще на 27% порівняно до аналогічного періоду (з аналогічним періодом) минулого року.

Другой звездой Твиттера является премьер-министр Владимир Гройсман. Он очень эмоционален в своих сообщениях, часто грозит таможенникам-мерзавцам, ведет борьбу с контрабандой. Однако каждое пятое сообщение премьера имеет речевые ошибки. Проанализировано 151 сообщение премьера и найдено 31 ошибку.

Среди типичных ошибок Гройсмана – пунктуационные, калька с русского, неувязки слов:

1. Вже третина об’єднаних громад отримали (отримала) від держави землі с/г призначення поза межами їх (їхніх) населених пунктів.

2. Ми на шляху цих змін (пропущена запятая) і молоді лідери мають бути дотичними до цих змін.

3. Але у деяких регіонах, (лишняя запятая) тільки 20-30% справ розглядаються з дотриманням процедури, а всі інші, як і раніше, під килимом пачками.

4. Наші методи по відношенню до (щодо) чесного бізнесу не будуть репресивними.

5. Він з’єднує низку трас, у тому числі (зокрема) міжнародних.

6. Колеги з ЄС відвідали Схід України, (лишняя запятая) і відчули атмосферу, проблеми, наслідки агресії.

А вот Министр внутренних дел Арсен Аваков вовсе не стремится показать какой-то свой образ. На странице в него понятно указано – "Министр внутренних дел Украины". Половина сообщений министра на русском языке. Украинские – официальные, конкретные, а вот личное мнение Арсен Аваков выражает не государственным, зато коротко, зато метко...

С 15-ти постов министра, написанных на украинском языке, 4 были с ошибками:

1. Готовність – 80%, залишилося допрацювати інженерне обладнення (обладнання) на 22 км.

2. Дільничні – перша ланка (пропущена запятая​) до кого звертається людина зі своєю бідою.

3. Імперативно у 2018-му завершуємо Харківську ділянку (пропущена запятая​) і вже розпочато роботу у Луганської та Сумської (Луганській та Сумській) областях.

4. З послами G7 обговорили питання щодо урядової програми Україна без контрабанди, блискавичну масштабну операцію НПУ з припинення корупції у футболі, (лишняя запятая) та низку провокацій щодо організації ганебних нападів на таборі ромів.

Еще того твиттерника Олега Ляшко трудно сравнить с другими, ведь его экспрессивность есть и в сообщениях нардепа. Интересно, что у депутата процент постов, которые касаются личной жизни, намного выше, чем в других политиков. Олег Ляшко часто щеголяет своими домашними любимцами, рассказывает о том, как любит делать вареники с вишнями, а еще он очень-очень любит свою маму. Между всем этим Олег Ляшко, кстати, успевает писать и о своей вере в украинцев. Хотя Ляшко и работал журналистом, но, кажется, правила не все уже помнит: запятую ставит перед фразеологизмами, а обращается в именительном падеже.

В 69 Twitter-постах радикала мы нашли 8 ошибок. Вот некоторые из них:

Я, дитдомівський хлопець, зміг досягти всього у житті (пропущена запятая) і ви зможете!

Іван Полудень (Іване Полудню), щиро дякую за сьогоднішні чудові зустрічі на Черкащині.

А еще у нардепа интересный метод демонстрации своей позиции. Вот как Олег Ляшко собирается освободить оккупированные земли – вместе с верными друзьями в "правильном" направлении.

У Андрея Парубия, Александра Турчинова и Анатолия Гриценко все довольно грамотно. Бывают, правда, и "спикры" вместо спикеров или "короблі". В первых двух даже намека нет на какую-то личную информацию, все очень секретно. Зато Анатолий Гриценко – ярый рыбак.

Мы проанализировали 46 постов Андрея Парубия и нашли 6 ошибок. По одной ошибке было у Турчинова и Гриценко (проанализировано 23 и 32 поста соответственно).

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказывает о визитах в разные страны, поздравляет с государственными праздниками и допускает очень мало ошибок. Не всегда получается из запятыми, зато чиновник очень старается грамотно вести свою страницу.

Среди 63 постов главы МИД мы нашли 6 ошибок. В основном – пунктуационные.

Герої не вмирають (пропущена запятая) як і не зникає біль рідних.

Завдяки таким партнерам як Польща (пропущены две запятые) ми є сильніші і солідарні в захисті цінностей і життів невинних людей.

Итак, влиятельные, иногда грамотные, а бывает не совсем. А популярны ли?

Рейтинг популярности политиков в Twitter

Что ж, видим Президент единственный, чей показатель выше миллиона подписчиков. А вот у Владимира Гройсмана дела плохи: несмотря на высокую должность, в Twitter он совсем не популярен, видимо потому, что создал страницу только 2 года назад.