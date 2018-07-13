Сколько женщин служат в МВД: Аваков назвал цифру
В системе Министерства внутренних дел Украины работает более 50 тысяч женщин.
Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"30-40% тех, кто вступает в ряды Национальной полиции – представительницы прекрасного пола. А в целом в правоохранительной системе работает более 50 тысяч женщин", – сказал Аваков.
Источник: 24 Канал
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