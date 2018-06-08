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Депутати дозволили Авакову купити у Франції гелікоптери Airbus

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ВР ратифікувала угоду між Україною та Францією, яка дозволить МВС закупити 55 вертольотів Airbus
ВР ратифікувала угоду між Україною та Францією, яка дозволить МВС закупити 55 вертольотів Airbus / Соцмережі

Депутати Верховної Ради більшістю голосів підтримали законопроект "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні". Таким чином, парламентарі дозволили МВС придбати у кредит понад 50 вертольотів Airbus.

За відповідний документ проголосували 227 народних обранців, проти висловилися 15 осіб, утрималися 8 і не голосували 76 депутатів.

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Верховна Рада, МВС, гелікоптери, авіація, Франція, Аваков, Airbus
ВР дозволила МВС закупити у Франції понад півсотні гелікоптерів Airbus

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, сума угоди між Францією та Україною складає 555 мільйонів євро. Ці кошти, переконує він, Україна отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків, передає прес-служба внутрішньополітичного відомства.

"Ми отримаємо за дуже хорошою ціною за три з половиною роки цілий пул гелікоптерів, які забезпечать нову систему безпеки країни. Так, нові гелікоптери допоможуть вирішити питання санітарної авіації, будуть евакуювати людей у горах, під час пожеж та повеней. Крім того, спеціальні 10-тонні гелікоптери залучатимуть до гасіння пожеж", – підкреслив посадовець.

За умовами контракту, Україна отримає 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125, кожен із яких буде обладнано відповідно до вимог і потреб підрозділів МВС.

Н225 (21 одиниця) – двомоторний вертоліт середнього класу, з найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності. Розроблений на основі перевірених технологічних рішень та досвіду експлуатації у всьому світі.

H225, Верховна Рада, МВС, гелікоптери, авіація, Франція, Аваков, Airbus

Н125 (24 одиниці) – легкий одномоторний вертоліт, який перевершує всі інші вертольоти цього класу по продуктивності та універсальності. Модель не потребує значного рівня обслуговування. Демонструє високі показники роботи у високогірній місцевості та екстремальних середовищах. Цей вертоліт буде використовуватися нашими прикордонниками для оперативного прикриття кордону та повітряного патрулювання.

H125, Верховна Рада, МВС, гелікоптери, авіація, Франція, Аваков, Airbus

Н145 (10 одиниць) – нова модель серед легких двомоторних вертольотів. Визначається високою експлуатаційною готовністю в різноманітних умовах.

H145, Верховна Рада, МВС, гелікоптери, авіація, Франція, Аваков, Airbus

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Окрім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру, Україна також отримає технічне супроводження: сервісне обслуговування, інструкторів, техніків і навчання (підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі будуть самі навчати персонал).

Перші чотири вертольоти французької компанії Airbus Helicopters можуть надійти в Україну вже у 2018 році.

Нагадаємо, Київ і Париж ще 23 березня підписали Заяву про наміри щодо розвитку двостороннього співробітництва між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством Європи і закордонних справ Франції.

А 29 травня у Парижі вже було підписано угоду між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні. Документ, зокрема, передбачає, що Франція надасть Україні "офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у формі кредиту для реалізації державного інвестиційного проекту із закупівлі гелікоптерів у кількості до 55 одиниць та пов’язаних з ними товарів робіт та послуг". 

Для реалізації проекту компанія Airbus Helicopters SAS, Міністерство внутрішніх справ України та уповноважене державне підприємство, яке знаходиться у сфері управління МВС, укладають контракти.

Теги: Новини України Верховна Рада Гроші Новини політики Арсен Аваков авіація Новини Франції Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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