Депутаты разрешили Авакову купить у Франции вертолеты Airbus

Депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроект "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине". Таким образом, парламентарии разрешили МВД купить в кредит более 50 вертолетов Airbus.

За соответствующий документ проголосовали 227 народных избранников, против высказались 15 человек, воздержались 8, не голосовали 76 депутатов.

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ВР разрешила МВД закупить у Франции более полусотни вертолетов Airbus

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сумма сделки между Францией и Украиной составляет 555 миллионов евро. Эти средства, утверждает он, Украина получит через специальное заимствование под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков, передает пресс-служба внутриполитического ведомства.

"Мы получим по очень хорошей цене за три с половиной года целый пул вертолетов, которые обеспечат новую систему безопасности страны. Так, новые вертолеты помогут решить вопросы санитарной авиации, будут эвакуировать людей в горах, во время пожаров и наводнений. Кроме того, специальные 10-тонные вертолеты будут привлекать к тушению пожаров", – подчеркнул чиновник.

По условиям контракта, Украина получит 55 моделей вертолетов H225, H145, Н125, каждый из которых будет оборудован согласно требованиям и нуждам подразделений МВД.

Н225 (21 единица) – двухмоторный вертолет среднего класса, с самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности. Разработан на основе проверенных технологических решений и опыта эксплуатации во всем мире.

Н125 (24 единицы) – легкий одномоторный вертолет, который превосходит все другие вертолеты этого класса по производительности и универсальности. Модель не требует значительного уровня обслуживания. Демонстрирует высокие показатели работы в высокогорной местности и экстремальных средах. Этот вертолет будет использоваться нашими пограничниками для оперативного прикрытия границы и воздушного патрулирования.

Н145 (10 единиц) – новая модель среди легких двухмоторных вертолетов. Определяется высокой эксплуатационной готовностью в разнообразных условиях.

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Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина также получит техническое сопровождение: сервисное обслуживание, инструкторов, техников и обучение (подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал).

Первые четыре вертолета французской компании Airbus Helicopters могут поступить в Украину уже в 2018 году.

Напомним, Киев и Париж еще 23 марта подписали Заявление о намерениях относительно развития двустороннего сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и Министерством Европы и иностранных дел Франции.



А 29 мая в Париже уже было подписано соглашение между правительством Украины и правительством Французской Республики относительно официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине. Документ, в частности, предусматривает, что Франция окажет Украине "официальную поддержку в создании единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в форме кредита для реализации государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов в количестве 55 единиц и связанных с ними товаров работ и услуг".



Для реализации проекта компания Airbus Helicopters SAS, Министерство внутренних дел Украины и уполномоченное государственное предприятие, которое находится в сфере управления МВД, заключают контракты.