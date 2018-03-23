Вертолетный парк МВД Украины пополнится сверхсовременными вертолетами: фото

В пятницу, 23 марта, состоялось подписание Заявления о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и Министерством Европы и иностранных дел Франции. Согласно Заявлению, вертолетный парк МВД должны пополнить 55 машин компании "Airbus Helicopters".

Документ подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает пресс-служба МВД.

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Арсен Аваков отметил, что МВД планирует получить вертолеты трех моделей – Н145, Н125 и Н225.

Н125 – превышает другие одномоторные вертолеты по продуктивности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы на высокогорье.

Н145 – обладет высокой степенью эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и на высокогорье.

Н225 – обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.