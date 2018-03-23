19:03
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-12°C
1°C -12°C
  • суббота
    2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Вертолетный парк МВД Украины пополнится сверхсовременными вертолетами: фото

403 Читати новину українською
Вертолетный парк МВД Украины пополнят 55 сверхсовременных вертолетов
Вертолетный парк МВД Украины пополнят 55 сверхсовременных вертолетов / Соцсети

В пятницу, 23 марта, состоялось подписание Заявления о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и Министерством Европы и иностранных дел Франции. Согласно Заявлению, вертолетный парк МВД должны пополнить 55 машин компании "Airbus Helicopters".

Документ подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает пресс-служба МВД.

Читайте также: Ryanair официально вошел в Украине: когда и откуда будет летать лоукост

Арсен Аваков отметил, что МВД планирует получить вертолеты трех моделей – Н145, Н125 и Н225.

Н125 – превышает другие одномоторные вертолеты по продуктивности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы на высокогорье.

Н145 – обладет высокой степенью эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и на высокогорье.

Н225 – обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Теги: авиация Новости Украины Новости Франции Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук