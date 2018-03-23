Вертолітний парк МВС України поповниться надсучасними гелікоптерами: фото

У п'ятницю, 23 березня, відбулося підписання Заяви про наміри щодо розвитку двостороннього співробітництва між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством Європи і закордонних справ Франції. Згідно із Заявою, вертолітний парк МВС мають поповнити 55 машин компанії "Airbus Helicopters".

Документ підписали міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє прес-служба МВС.

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Арсен Аваков зазначив, що МВС планує отримати вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225.

Н125 – перевищує інші одномоторні вертольоти за продуктивністю та універсальністю, не потребує високого рівня обслуговування та демонструє високі показники роботи у високогір’ї.

Н145 – має високий ступінь експлуатаційної готовності та гнучкості, особливо в умовах спекотного клімату і у високогір'ї.

Н225 – володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності в категорії 11-тонних дводвигунових машин.

Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть: порятунок та громадський порядок, кримінальні розслідування, антитерористичні та спеціальні місії, охорона державного кордону й безпека на дорогах.