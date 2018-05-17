Нацгвардія озброїлась надсучасними гранатометами із США

Національна гвардія України прийняла на озброєння перші 500 40-міліметрових ручних протитанкових гранатометів PSRL-1, які було вироблено у США.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба відомства.

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40-міліметровий комплекс PSRL-1 запущено у виробництво компанією AirTronic у 2016 році. Він є ефективним для ураження вогневих засобів і броньованих цілей противника. Прицільність стрільби –800 метрів. Також він є сумісним з усіма пострілами РПГ, які сьогодні існують. Живучість ствола – 1 тисяча пострілів,

– зауважив очільник міністерства.

За його словами, під час виробництва комплексу використовуються сучасні матеріали, що дозволяє зменшити масу гранатомета, спростити експлуатацію, збільшити дальність стрільби та поліпшити ресурс боєздатності. Крім того, як підкреслив посадовець, зберігається ефективна архітектура прототипу.

"Державним науково-дослідним інститутом МВС розроблено програму навчання особливого складу та методику експлуатації нової зброї. Бійці НГУ вже протестували нові зразки озброєння під час навчань", – додав Аваков.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін" (Javelin). Згодом цю інформацію підтвердив і Президент України Петро Порошенко.