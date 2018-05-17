Нацгвардия вооружилась самыми современными гранатометами из США

Национальная гвардия Украины приняла на вооружение первые 500 40-миллиметровых ручных противотанковых гранатометов PSRL-1, которые были изготовлены в США.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

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40-миллиметровый комплекс PSRL-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году. Он эффективен для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы – 800 метров. Также он совместим со всеми выстрелами РПГ, которые сегодня существуют. Живучесть ствола – 1000 выстрелов,

– отметил глава министерства.

По его словам, при производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности. Кроме того, как подчеркнул чиновник, сохраняется эффективная архитектура прототипа.

"Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения особого состава и методика эксплуатации нового оружия. Бойцы НГУ уже протестировали новые образцы вооружения во время учений", – добавил Аваков.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин" (Javelin). Впоследствии эту информацию подтвердил и Президент Украины Петр Порошенко.