Украина приобретет у Франции 55 вертолетов Airbus: контракт на полмиллиарда евро
Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны.
Торжественная церемония подписания состоялась утром 14 июля в Киеве в Доме правительства. В ней приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
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С украинской стороны контракт подписал директор госпредприятия УАТП "Хорив-АВИА" Геннадий Балла, с французской – исполнительный директор компании Airbus.
Перед церемонией подписания премьер Владимир Гройсман анонсировал, что в Украине может быть создан центр обслуживания авиатехники Airbus.
Я бы хотел уделить внимание, в связи с тем, что мы будем иметь достаточно серьезный количественный флот вертолетов Airbus, создать в Украине сервисный центр обслуживания вашей авиации, и возможно это будет региональный центр, не только на Украине, но и на другие страны,
– предположил Владимир Гройсман.
Символично, что подписание соглашения о приобретении Украины французских вертолетов состоялось 14 июля в день национального праздника Франции – День взятия Бастилии.
8 июня депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроект "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине", таким образом позволив МВД в кредит приобрести более полусотни вертолетов Airbus.
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