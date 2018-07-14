14:29
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, 13 июля
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, 13 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина приобретет у Франции 55 вертолетов Airbus: контракт на полмиллиарда евро

226 Читати новину українською
Украина купит у Франции 55 вертолетов Airbus helicopters
Украина купит у Франции 55 вертолетов Airbus helicopters / Фото из открытых источников

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны.

Торжественная церемония подписания состоялась утром 14 июля в Киеве в Доме правительства. В ней приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Читайте также: Сколько женщин служат в МВД: Аваков назвал цифру

С украинской стороны контракт подписал директор госпредприятия УАТП "Хорив-АВИА" Геннадий Балла, с французской – исполнительный директор компании Airbus.

Перед церемонией подписания премьер Владимир Гройсман анонсировал, что в Украине может быть создан центр обслуживания авиатехники Airbus.

Я бы хотел уделить внимание, в связи с тем, что мы будем иметь достаточно серьезный количественный флот вертолетов Airbus, создать в Украине сервисный центр обслуживания вашей авиации, и возможно это будет региональный центр, не только на Украине, но и на другие страны,
– предположил Владимир Гройсман.

Символично, что подписание соглашения о приобретении Украины французских вертолетов состоялось 14 июля в день национального праздника Франции – День взятия Бастилии.

8 июня депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроект "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине", таким образом позволив МВД в кредит приобрести более полусотни вертолетов Airbus.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Министерство внутренних дел Кабинет Министров Украины авиация Новости Франции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
сегодня, 14:00 Підсумки роботи Верховної Ради за першу половину 2018 року
Христина Бердинських 16
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сегодня, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 364
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
386
Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов
сегодня, 10:01 Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов
1633
Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
сегодня, 08:48 Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
Ольга Черненко 613
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ, что зафиксировал передвижение российской техники на Донбассе
 2 апреля , 08:31
Убийство рома во Львове: полиция задержала всех причастных
 24 июня , 18:37
Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
 20 июня , 19:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук