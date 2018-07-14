Украина приобретет у Франции 55 вертолетов Airbus: контракт на полмиллиарда евро

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны.

Торжественная церемония подписания состоялась утром 14 июля в Киеве в Доме правительства. В ней приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

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С украинской стороны контракт подписал директор госпредприятия УАТП "Хорив-АВИА" Геннадий Балла, с французской – исполнительный директор компании Airbus.

Перед церемонией подписания премьер Владимир Гройсман анонсировал, что в Украине может быть создан центр обслуживания авиатехники Airbus.

Я бы хотел уделить внимание, в связи с тем, что мы будем иметь достаточно серьезный количественный флот вертолетов Airbus, создать в Украине сервисный центр обслуживания вашей авиации, и возможно это будет региональный центр, не только на Украине, но и на другие страны,

– предположил Владимир Гройсман.

Символично, что подписание соглашения о приобретении Украины французских вертолетов состоялось 14 июля в день национального праздника Франции – День взятия Бастилии.

В національне свято Франції підписали важливу угоду між МВС та корпорацією Airbus helicopters про постачання 55 гелікоптерів для потреб поліції, Нацгвардії, прикордонників і ДСНС. Сума контракту 555 млн євро. Частину фінансування забезпечують французькі партнери. pic.twitter.com/YlC2J3KGhE — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 липня 2018 р.

8 июня депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроект "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине", таким образом позволив МВД в кредит приобрести более полусотни вертолетов Airbus.