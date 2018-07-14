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На авіашоу у Франції переплутали кольори державного прапора: відео

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Комплектувальники або пілот припустилися помилки під час авіашоу
Комплектувальники або пілот припустилися помилки під час авіашоу / Скріншот

Французька пілотажна група Patrouille de France припустилася помилки під час авіашоу на честь Дня взяття Бастилії.

Про це повідомляє BFMTV.

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Дев'ять літаків випускали смуги диму в порядку розташування кольорів французького прапора - синього, білого і червоного. Однак пілот, який повинен був випускати синю смугу прапора, випустив червоний димової слід.

У прес-службі французької армії відзначили, що це була помилка комплектувальників літака або помилка пілота.

Також телеканал повідомляє, що під час мотошоу двоє мотоциклістів впали неподалік від трибуни, де сидів президент Франції Еммануель Макрон. Відзначається, що мотоциклісти не постраждали і повернулися у стрій.

Нагадаємо, що день 14 липня 1789 року став переломним під час Великої французької революції. Тоді парижани штурмом узяли фортецю-в'язницю Бастилію – символ королівської влади. Це був перший успіх військ революції у поваленні монархії.

Теги: Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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