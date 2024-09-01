Однако он заверил, что все необходимые решения на всех уровнях принимаются без проволочек. Об этом он сообщил утром 1 сентября.
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Сырский о ситуации на фронте
На направлении главного удара врага ситуация сложная,
– говорится в сообщении.
По словам главнокомандующего ВСУ, все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений.
Сырский отметил, что несмотря на то, что у противника есть преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, враг несет ощутимые потери.
"Борьба за Украину продолжается", – резюмировал он.