Однако он заверил, что все необходимые решения на всех уровнях принимаются без проволочек. Об этом он сообщил утром 1 сентября.

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Сырский о ситуации на фронте

На направлении главного удара врага ситуация сложная,

– говорится в сообщении.

По словам главнокомандующего ВСУ, все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений.

Сырский отметил, что несмотря на то, что у противника есть преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, враг несет ощутимые потери.

"Борьба за Украину продолжается", – резюмировал он.