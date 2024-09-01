Проте він запевнив, що всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань. Про це він повідомив зранку 1 вересня.

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Сирський про ситуацію на фронті

На напрямку головного удару ворога ситуація складна,

– ідеться в повідомленні.

За словами головнокомандувача ЗСУ, всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань.

Сирський зазначив, що попри те, що у противника є перевага у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, ворог зазнає відчутних втрат.

"Боротьба за Україну триває", – резюмував він.