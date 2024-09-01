Всего за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений. Враг продолжает свои активные штурмовые действия на Покровском, а также на Купянском и Краматорском направлениях.

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Что происходит на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло 2 вражеских атаки, в районах Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны России за сутки дошло до 24. В Генштабе отметили, что Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 18 атак оккупантов в районах 9 различных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Отмечается, что основные свои усилия противник направлял в сторону Грековки, Твердохлебового и Невского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражено 9 штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Звановки и Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 20 попыток врага прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клищеевки Часового Яра и Калиновки. По данным Генштаба ВСУ, возле последнего из этих населенных пунктов произошло более 50 процентов от всех боестолкновений.

Ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении захватчики совершили 14 атак недалеко от населенных пунктов Курдюмовка, Нелиповка, Нью-Йорк и Торецк.

Что происходит вблизи Нью-Йорка и Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурмов различной интенсивности. Генштаб ВСУ сообщил, что больше всего их было в районах населенных пунктов Гродовка Новогродовка и Михайловка – 6, 20 и 10 соответственно.

Больше всего штурмов врага было в районе Гродовки, Новогродовки и Михайловки: смотрите на карте

На Кураховском направлении наши воины отбили вражеские атаки в районах Украинская, Лесовки, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки, где захватчики 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск. Так, активно враг действовал у Георгиевки, где за сутки провел 13 штурмовых действий.

На Времовском направлении армия страны-агрессора 11 раз атаковала украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении состоялось 4 боевых столкновения: два неподалеку Роботино и два – в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении успеха не имели 3 атаки воинов вооруженных сил России.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также в Генштабе ВСУ добавили, что продолжается операция в Курской области. Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.