Об этом рассказали в командовании украинской армии утром 2 сентября. В этом материале 24 Канал рассказывает о ситуации на всех направлениях фронта, а также показывает карта боевых действий.
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Что происходит на поле боя
Какая ситуация на линии соприкосновения на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState
Россияне продолжают сунуть на город Покровск в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState
Линия фронта на Юге остается стабильной: смотрите на карте от DeepState
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Важно, что на границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты активно используют артиллерию и авиацию для обстрелов украинских населенных пунктов.