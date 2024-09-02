Сили оборони продовжують відбивати атаки росіян, зокрема в районі Покровська, де ситуація залишається найскладнішою.
Протягом доби відбулося 182 бойових зіткнення на різних ділянках фронту: на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках не зафіксовано активних наступальних дій ворога, а на Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань.
Окупанти активно використовують артилерію та авіацію для обстрілів українських населених пунктів на кордоні з Чернігівською та Сумською областями.
Яка ситуація на лінії боєзіткнення / Колаж 24 Каналу
Українські воїни продовжують відбивати атаки росіян, зокрема в районі Покровська, де ситуація найскладніша. Загалом за добу відбулось 182 бойових зіткнення на різних ділянках.
Про це розповіли в командуванні української армії вранці 2 вересня. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про ситуацію на всіх напрямках фронту, а також показує карта бойових дій.