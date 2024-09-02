Про це розповіли в командуванні української армії вранці 2 вересня. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про ситуацію на всіх напрямках фронту, а також показує карта бойових дій.

Дивіться також Тактика салямі та "червоні лінії": чому на Заході забороняють Україні бити ракетами вглиб Росії

Що відбувається на полі бою

Яка ситуація на лінії зіткнення на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Росіяни продовжують сунути на місто Покровськ на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Лінія фронту на Півдні залишається стабільною: дивіться на карті від DeepState

Дивіться також Чи спрацює економічне бронювання: пошук балансу між Збройними Силами та економікою

Важливо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти активно використовують артилерію та авіацію для обстрілів українських населених пунктів.