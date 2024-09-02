Про це розповіли в командуванні української армії вранці 2 вересня. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про ситуацію на всіх напрямках фронту, а також показує карта бойових дій.

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Що відбувається на полі бою

Харківський напрямок. Окупанти здійснювали наступальні дії, зокрема, відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська та Липців.

Куп'янський напрямок. Протягом доби відбулося 16 атак, Сили оборони успішно відбивали штурми біля Синьківки та Глушківки.

Яка ситуація на лінії зіткнення на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Росія здійснила 18 атак, намагаючись просунутись в районах Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

Сіверський напрямок. Українські захисники відбили дев'ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

Краматорський напрямок. Загарбники провели вісім атак поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового, ситуація залишається під контролем українських захисників.

Торецький напрямок. Ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак в районах Торецька та Неліпівки.

Покровський напрямок. Відбито 63 штурмових і наступальних дій противника в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Найбільшу концентрацію атак фіксували біля Новогродівки.

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Курахівський напрямок. Сили оборони відбили 25 атак в районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

Времівський напрямок. Противник здійснив 14 атак неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Придніпровський напрямок. Дві спроби окупантів захопити позиції українських військ не мали успіху.

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Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Важливо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти активно використовують артилерію та авіацію для обстрілів українських населених пунктів.