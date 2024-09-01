Детали очередного террористического акта россиян в Сумском районе, сообщила областная прокуратура. Ракетный удар по колонне зерновозов противник совершил вчера вечером.

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Враг, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, нанес ракетный удар по колонне зерновозов на автодороге Сумы – Харьков вблизи села Верхняя Сыроватка Сумского района,

– говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще четверо водителей получили ранения.

"Один грузовой автомобиль загорелся, повреждено около 20-ти", – добавили в прокуратуре.



В результате ракетного удара загорелся зерновоз / Фото Областной прокуратуры Сумщины

В результате атаки повреждено 20 автомобилей / Фото Областной прокуратуры Сумщины

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Заметьте. За прошедшие сутки, по данным МВД, оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов области. В общем зафиксировано 236 ударов из различных видов оружия.