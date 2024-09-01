Поздним вечером 31 августа в Сумах прогремел взрыв. В это время в регионе звучала воздушная тревога, связанная с угрозой применения врагом баллистики.

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Смертельная атака на Сумы

Позже в Сумской ОВА рассказали о последствиях вражеского удара. Там уточнили, что противник ударил ракетой по территории одной из общин Сумского района. В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

Также из-за обстрела один человек погиб, и четыре человека травмированы. "Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметили в ведомстве.