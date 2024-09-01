Пізно увечері 31 серпня у Сумах прогримів вибух. У цей час у регіоні лунала повітряна тривога, пов'язана із загрозою застосування ворогом балістики.

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Смертельна атака на Суми

Пізніше у Сумській ОВА розповіли про наслідки ворожого удару. Там уточнили, що противник вдарив ракетою по території однієї з громад Сумського району. Внаслідок вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Також через обстріл одна людина загинула, та чотири людини травмовано. "Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", – наголосили у відомстві.