Росіяни не припиняють терор харків'ян. Пізно увечері 31 серпня у місті прогриміли сильні вибухи.

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Харків знову у небезпеці

Біля 21:00 моніторингові канали повідомили про активність тактичної авіації на північному сході, що означало загрозу застосування керованих авіаційних ракет або КАБів.

Тривогу на Харківщині оголосили близько 22:30. Вже о 22:36 у Харкові пролунав вибух. Місцева влада попередила, що місто перебуває під ударами керованих авіаційних бомб.

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що інформації щодо постраждалих не надходило.

Триває огляд місць влучань у передмісті Харкова.

Тим часом речник рятувальників регіону Євген Василенко у коментарі ЗМІ розповів, що густий дим, яким затягнуло місто, накрив Харків через палаючі поля поблизу селища Кутузівки.

Ці займання гасять понад сорок співробітників ДСНС, загрози перекидання вогню на житлові будинки зараз немає.

Нагадаємо, що вдень 30 серпня окупанти здійснили масований обстріл Харкова, влучивши КАБами у 5 локацій, зокрема 12-поверховий будинок. Загинуло шестеро людей, майже сотня травмованих.