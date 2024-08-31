Россияне не прекращают террор харьковчан. Поздним вечером 31 августа в городе прогремели сильные взрывы.
Смотрите также "Часов Яр – это ворота": в ВСУ объяснили, почему Россия так стремится захватить этот город
Харьков снова в опасности
Около 21:00 мониторинговые каналы сообщили об активности тактической авиации на северо-востоке, что означало угрозу применения управляемых авиационных ракет или КАБов.
В 22:36 в Харькове раздался взрыв. Местные власти предупредили, что город находится под ударами управляемых авиационных бомб.
Позже глава ОВА Олег Синегубов добавил, что информации о пострадавших не поступало.
Продолжается осмотр мест попаданий в пригороде Харькова.
Между тем пресс-секретарь спасателей региона Евгений Василенко в комментарии СМИ рассказал, что густой дым, которым затянул город, накрыл Харьков из-за горящих поля вблизи поселка Кутузовки.
Эти возгорания гасят более сорока сотрудников ГСЧС, угрозы опрокидывания огня на жилые дома сейчас нет.
Напомним, что днем 30 августа оккупанты совершили массированный обстрел Харькова, попав КАБами в 5 локаций, в том числе 12-этажное здание. Погибли шесть человек, почти сотня травмированных.