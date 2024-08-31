Після того, як ворог у лютому окупував Авдіївку наступною великою ціллю він обрав для себе саме Часів Яр. Повідомлялося, що Путін наказував своїм воякам захопити це місто до 9 травня. Однак потужний опір і героїзм українських воїнів зіпсували плани очільника Кремля.

В ефірі телемарафону пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, чому важливо й надалі тримати оборону Часового Яру.

Дивіться також Провели штурми та звільнили території: Третя штурмова закріплюється на Харківщині

Ключ до окупації Донеччини

Калашніков вказав на кілька моментів, які роблять Часів Яр стратегічно важливим містом, а тому таким бажаним для росіян.

Часів Яр – це оборонний вузел. Він є значною перепоною для ворога. Це ворота для того, аби вийти далі на оперативний простір, тобто безпосередньо вже до наших міських агломерацій – Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, Дружківки. Противнику потрібен Часів Яр, аби продовжити просування у цих напрямках.

Часів Яр – це висота, найбільша в даному регіоні. Це такий кряж, з якого можна контролювати велику площину, яка перебуває під ним. З такої висоти краще завдавати вогневі ураження з артилерійських систем, а також перешкоджати логістиці українських сил.

Часів Яр – фортпост, який стримує ворожі штурмові дії з цього напрямку на південному фланзі. Йдеться про Покровськ і Торецьк.

Часів Яр "з'їдає" військовий ресурс противника. Тут у росіян дуже багато живої сили гине. Втрачають бойову готовність ворожі підрозділи й у технічному плані.

Часів Яр – перешкода для реалізації найперших цілей Путіна щодо виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

До слова, у Третій окремій штурмовій бригаді показали унікальні кадри перших наступальних боїв на півночі Харківщини.