Деталі чергового терористичного акту росіян у Сумському районі, повідомила обласна прокуратура. Ракетний удар по колоні зерновозів противник здійснив вчора ввечері.

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Ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, завдав ракетного удару по колоні зерновозів на автошляху Суми-Харків поблизу села Верхня Сироватка Сумського району,

– ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще четверо кермувальників отримали поранення.

"Один вантажний автомобіль загорівся, пошкоджено близько 20-ти", – додали в прокуратурі.



Унаслідок ракетного удару загорівся зерновіз / Фото Обласної прокуратури Сумщини

Унаслідок атаки пошкоджено 20 автомобілей / Фото Обласної прокуратури Сумщини

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Зауважте. Упродовж минулої доби, за даними МВС, окупанти обстріляли 39 населених пунктів області. Загалом зафіксовано 236 ударів з різних видів зброї.