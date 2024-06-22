В 1996 году 12-летний Ким Чен Ын отправился к своему старшему брату на учебу в Швейцарию. Там будущий диктатор жил в живописном пригороде Берна. Ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что Ким учился в обычной швейцарской школе, общался с ровесниками и познавал европейскую культуру.

Смотрите также Как Ким Чен Ын унижал Путина: политтехнолог разобрал коммунистическое турне диктора России

Видел нормальный мир, но превратился в неандертальца

Асланян заметил, что по возвращению после Швейцарии домой никакого культурного европейского следа на нем не осталось, кроме одного – Ким Чен Ын до сих пор очень любит немецкие машины.

Он вырос в Европе, смотрел на европейскую культуру, его выгуливали без поводка по Европе. Он видел нормальный мир, но приехал к себе домой и совершенно спокойно превратился в неандертальца,

– озвучил ведущий канала Ходорковский Live.

"Сделал это охотно, с радостью, с удовольствием. Какое-то время у него еще были вспышки, рефлексия чего-то нормального, когда возле него появлялись приличные барышни, потом все они куда-то делись, он их аккуратно "съел", – рассказал Асланян.

Какие странные подарки Ким Чен Ын вручил Путину

Во время недавнего визита главы Кремля в Северную Корею Владимир Путин получил подарок от Ким Чен Ына в виде портрета, похожего на надгробную плиту, а также бюста. Как можно предположить по фото в соцсетях, Путин не слишком обрадовался таким сюрпризам.