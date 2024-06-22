У 1996 році 12-річний Кім Чен Ин відправився до свого старшого брата на навчання до Швейцарії. Там майбутній диктатор жив у мальовничому передмісті Берна. Ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що Кім вчився у звичайній швейцарській школі, спілкувався з ровесниками та пізнавав європейську культуру.

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Бачив нормальний світ, але перетворився на неандертальця

Асланян зауважив, що з поверненням після Швейцарії додому ніякого культурного європейського сліду на ньому не залишилось, окрім одного – Кім Чен Ин досі дуже полюбляє німецькі автівки.

Він виріс в Європі, дивився на європейську культуру, його вигулювали без повідка по Європі. Він бачим нормальний світ, але приїхав до себе додому і абсолютно спокійно перетворився на неандертальця,

– озвучив ведучий каналу Ходорковський Live.

"Зробив це охоче, з радістю, з задоволенням. Якийсь час в нього ще були спалахи, рефлексія чогось нормального, коли біля нього з’являлись пристойні панянки, потім всі вони кудись ділися, він їх акуратно "з’їв", – розповів Асланян.

Які дивні подарунки Кім Чен Ин вручив Путіну

Під час нещодавнього візиту очільника Кремля в Північну Корею Владімір Путін отримав подарунок від Кім Чен Ина у вигляді портрету, що схожий на надгробну плиту, а також бюсту. Як можна припустити з фото в соцмережах, Путін не надто зрадів таким сюрпризам.