Так, йому вручили кілька художніх робіт. Одна з них надто схожа на надгробну плиту, про що почали писати користувачі мережі.

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Дивний подарунок для Путіна від лідера КНДР

Зустріч двох диктаторів, президента Росії Владіміра Путіна та лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина, не пройшла без подарунків. Так, Путіну вручили портрет, що схожий на надгробну плиту.



Подарунок у вигляді портрету для Путіна / Фото ЗМІ

З огляду на фото, видно, що робота створена чи то з мармуру, чи зі склоподібного покриття, що більш притаманно надгробкам.

До того ж, фото Путіна розмістили в овальній рамці, що ще більше надає картині елементів надгробної плити. На світлині також помітна реакція самого Путіна на цей "шедевр". Виглядає так, наче він не дуже зрадів такій оригінальності північнокорейського колеги.

Путіну презентували його бюст / Фото ЗМІ

Також в мережі засвітилися фото власного бюсту Путіна, який і презентували главі Кремля. Відповідну світлину також оприлюднили у соцмережах.

Цікаво, що фотографії подарунків були опубліковані ЦТАК і потрапили до низки західних видань, проте російські пропагандисти досі не публікували зображення портрета.

Додамо, що "портретні" подарунки на цьому для Путіна не закінчилися. Відомо, що російський диктатор після візиту до КНДР прибув до В'єтнаму.

Там в Ханої Путіну показали його портрет, який теж досить дивний. Він "намальований" тінню, яку відкидають скульптури берези та коня.

"Образ коня – це уособлення сили, стійкості, мудрості, вірності, дружби, а береза – це традиційний символ російської культури", – сказав диктор, який презентував скульптури.

На відео видно, що в одному положенні тіні від скульптур утворюють на білому полотні портрет Путіна у нинішньому віці, а якщо їх повернути довкола осі – портрет диктатора в молодості.

"Цей твір – символ дружби наших народів. Він показує бажання продовжувати добрі стосунки", – цитують російські ЗМІ організаторів концерту.