Диктаторы. Испорченный властью педант Рафаэль Леонидас Трухильо

Доминикане выпала судьба на протяжении 30 лет сносить режим одного из самых жестоких диктаторов Латинской Америки. Рафаэль Леонидас Трухильо – собственной жизнью показал, как деньги и власть портят человека. Выйдя "из грязи в князи" он воплотил худшие черты правителя, которого проклинают даже через пол-века после падения режима.

Культ личности приобрел монструозных масштабов. Детей в школах учили называть его "наш Папа Трухильо". Главным лозунгом Доминиканы в середине ХХ века был: "Бог – на небе, Трухильо – на земле".

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В Трухильо была страшная мегаломания. Мания величия вкупе с комплексом неполноценности. Он был одержим своим внешним видом. Много времени проводил на тренировках и всегда был безупречно одет. Его костюмы стали легендарными, как и его коллекция из трех тысяч галстуков,

– сказала историк Луиса Наварро.

Но гораздо хуже, чем искусственный мир, построенный пропагандой, был террор и произвол режима.

Рафаэль Трухильо

Рафаэль Трухильо родился в бедной семье. Основные правила жизни – узнавал на улице. Повзрослеть пришлось рано. В подростковом возрасте влился в банду воришек, был конокрадом и контрабандистом. Легальным прикрытием этих занятий была работа на телеграфе.

Счастливым билетом для него стал коллапс Доминиканского государства. В 1916 году страну-банкрот оккупировали американские войска. Морская пехота "янки" опиралась на вспомогательные местные подразделения. Рафаэль записался в Нацгвардию, где понадобились полученные на улице смелость, наглость и умение решать любые задачи силой.

Историю жизни жестокого диктатора Трухильо – смотрите в программе.