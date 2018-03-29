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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Диктатори. Зіпсований владою педант Рафаель Леонідас Трухільйо

Диктатори 109 Читать новость на русском

Домінікані випала доля впродовж 30 років зносити режим одного з найжорстокіших диктаторів Латинської Америки. Рафаель Леонідас Трухільйо – власним життям довів, як гроші і влада псують людину. Вилізши "із грязі у князі" він втілив найгірші риси правителя, якого проклинають навіть через пів-століття після падіння режиму.

Культ особи набув монструозних масштабів. Дітей у школs вчили називати його "наш Тато Трухільйо". Головнимb гаслами Домінікани в середині ХХ століття були: "Бог – на небі, Трухільо – на землі".

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В Трухільйо була страшна мегаломанія. Манія величі вкупі з комплексом неповноцінності. Він був одержимий своїм зовнішнім виглядом. Багато часу проводив на тренуваннях і завжди був бездоганно одягнутий. Його костюми стали легендарними, як і його колекція з трьох тисяч краваток,
– сказала історик Луіса Наварро.

Але набагато гіршим, ніж штучний світ, побудований пропагандою, був терор і свавілля режиму.

Рафаель Трухільйо
Рафаель Трухільйо

Рафаель Трухільйо народився у бідній родині. Основні правила життя - дізнавався на вулиці. Подорослішати довелося рано. У підлітковому віці влився в банду злодюжок, був конокрадом і контрабандистом. Легальним прикриттям цих занять була робота на телеграфі.

Щасливим білетом для нього став колапс Домініканської Держави. У 1916 країну-банкрут окупували американські війська. Морська піхота "янкі" спиралася на допоміжні місцеві підрозділи. Рафаель записався в Нацгвардію, де знадобилися здобуті на вулиці сміливість, нахабство і вміння вирішувати будь які завдання силою.

Історію життя жорстокого диктатора Трухільйо – дивіться у програмі.

Теги: Історія
Джерело: 24 Канал
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