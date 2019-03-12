DIM group начал продажу квартир в ЖК бизнес-класса А136 Highlight House
4 марта стартовала продажа квартир в жилом комплексе бизнес-класса А136 Highlight House на ул.Антоновича, 136-138.
Выгодное месторасположение, собственная инфраструктура и яркая архитектурная концепция ЖК делают его одним из самых интересных представителей в своем классе.
В основе философии А136 Highlight House – время, главная ценность людей , ведущих активный образ жизни. Они хотят управлять своим временем и не зависеть от внешних обстоятельств. Достоинства комплекса и района формируют среду обитания, в которой такая возможность становится повседневностью.
Квартиры А136 Highlight House отличают простор и функциональность. Площадь однокомнатных квартир – от 54 кв. м до 67 кв. м., двухкомнатных – от 79 до 121 кв. м. Семьи с детьми оценят трехкомнатные квартиры площадью от 117 до 133 кв. м. Любителей панорам города ждут на последних этажах видовые пентхаусы от 146 до 277 кв. м.
А136 Highlight House – это точка пересечения деловых и личных маршрутов. Жить здесь – значит, с одинаковой легкостью планировать деловую встречу, семейный ужин, вечер в театре или посещение концерта. Решить вопрос с парковкой в центре призван двухуровневый подземный паркинг.
На первом этаже ЖК разместятся ресторан премиум-класса, салон красоты, фитнес центр со спа-зоной, приемный пункт химчистки, магазины. Для детей будет работать современный центр развития.
Вокруг А136 Highlight House всегда бурлит культурная жизнь. Сходить на концерт мировой звезды во Дворце "Украина", послушать органный концерт в Костеле Св. Николая или посмотреть мюзикл в Театре оперетты – выбор развлечений ограничен только личными предпочтениями.
Главная задача А136 Highlight House – создавать комфортную среду для жильцов, избавляя их от забот и рутины. Круглосуточный консьерж-сервис поможет решить любой вопрос – от чашечки утреннего кофе со свежей выпечкой до заказа чартерного рейса.
Узнать подробности можно по телефону: +38 (044) 500-01-36.
DIM group – молодая амбициозная группа компаний, заявившая о себе на столичном рынке недвижимости неординарными жилыми комплексами, некоторые из которых эко-сферы с собственными парками и инфраструктурой, рекреационными зонами, детскими садами и площадками. Дома DIM group – это воплощение мечты людей о красивом, комфортном, безопасном жилом пространстве, где учтены потребности жильцов с разными стилями жизни. Именно с Человеком в центре всех ценностей, холдинг DIM group с 2014-го года проектирует, строит, продает и обслуживает свои дома. Проекты компании всегда воплощают инновационные архитектурные и дизайн-решения.
У портфеле DIM group:
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Введен в эксплуатацию: ЖК Соборный (г. Бровары, Киевская область), ЖК Фамильный (г. Бровары, Киевская область) и ЖК Автограф (г. Киев, I очередь).
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На этапе завершения строительства: ЖК Автограф (г. Киев) и ЖК А52 (г. Киев).
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В процессе строительства: Экосфера Метрополис (г. Киев). Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2020 г. II очереди – III квартал 2021 г.
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Начало строительства: ЖК Новый Автограф (г. Киев). Ввод в эксплуатацию в IV квартале 2021 г.