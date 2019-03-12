DIM group начал продажу квартир в ЖК бизнес-класса А136 Highlight House

4 марта стартовала продажа квартир в жилом комплексе бизнес-класса А136 Highlight House на ул.Антоновича, 136-138.

Выгодное месторасположение, собственная инфраструктура и яркая архитектурная концепция ЖК делают его одним из самых интересных представителей в своем классе.

В основе философии А136 Highlight House – время, главная ценность людей , ведущих активный образ жизни. Они хотят управлять своим временем и не зависеть от внешних обстоятельств. Достоинства комплекса и района формируют среду обитания, в которой такая возможность становится повседневностью.

Квартиры А136 Highlight House отличают простор и функциональность. Площадь однокомнатных квартир – от 54 кв. м до 67 кв. м., двухкомнатных – от 79 до 121 кв. м. Семьи с детьми оценят трехкомнатные квартиры площадью от 117 до 133 кв. м. Любителей панорам города ждут на последних этажах видовые пентхаусы от 146 до 277 кв. м.

В А136 Highlight House более 30 видов планировок. В каждом из вариантов присутствуют большие кухни-гостиные, спальни с панорамными окнами, гардеробные и просторные ванные комнаты. Есть квартиры со свободной планировкой – в такой квартире можно с легкостью организовать лофт или студию.



А136 Highlight House – это точка пересечения деловых и личных маршрутов. Жить здесь – значит, с одинаковой легкостью планировать деловую встречу, семейный ужин, вечер в театре или посещение концерта. Решить вопрос с парковкой в центре призван двухуровневый подземный паркинг.



На первом этаже ЖК разместятся ресторан премиум-класса, салон красоты, фитнес центр со спа-зоной, приемный пункт химчистки, магазины. Для детей будет работать современный центр развития.

В окрестностях А136 Highlight House расположено множество брендовых магазинов и галерей. В пешей доступности – ТРЦ Ocean Plaza и "Олимпийский". Всего в 80 метрах от дома находится знаменитый Владимирский рынок, где можно купить свежайшие продукты и насладиться колоритом культового места.

Район, в котором расположен ЖК, – эпицентр деловой жизни столицы, сосредоточие бизнес-центров: "Бизнес Сити", "Лыбидь", "Палладиум", "Протасов", "Горизонт Парк", "Олимпийский", "Реноме".