DIM group розпочав продаж квартир у ЖК бізнес-класу А136 Highlight House

4 березня стартував продаж квартир у житловому комплексі бізнес-класу А136 Highlight House на вул.Антоновича, 136-138.

Вигідне розташування, власна інфраструктура та яскрава архітектурна концепція ЖК роблять його одним з найцікавіших представників у своєму класі.

В основі філософії А136 Highlight House – час, головна цінність людей, які ведуть активний спосіб життя. Вони прагнуть керувати своїм часом і не залежати від зовнішніх обставин. Переваги комплексу та району формують середовище для життя, у якому така можливість стає повсякденністю.

Квартири А136 Highlight House відрізняються простором і функціональністю. Площі однокімнатних квартир – від 54 кв. м до 67 кв. м., двокімнатних – від 79 до 121 кв. м. Сім'ям з дітьми сподобаються трикімнатні квартири площею від 117 до 133 кв. м. Любителів панорам міста чекають на останніх поверхах видові пентхауси від 146 до 277 кв. м.

В А136 Highlight House понад 30 видів планувань. У кожному з варіантів присутні великі кухні-вітальні, спальні з панорамними вікнами, гардеробні та просторі ванні кімнати. Є квартири з вільним плануванням – в такій оселі можна легко організувати лофт або студію.

А136 Highlight House – це точка перетину ділових і особистих маршрутів. Жити тут – означає з однаковою легкістю планувати ділову зустріч, сімейну вечерю, вечір у театрі або відвідування концерту. Вирішити питання з паркуванням у центрі покликаний дворівневий підземний паркінг.

На першому поверсі ЖК розмістяться ресторан преміум-класу, салон краси, фітнес-центр зі спа-зоною, приймальний пункт хімчистки, магазини. Для дітей буде працювати сучасний центр розвитку.

В околицях А136 Highlight House розташовано безліч брендових магазинів і галерей. У пішої доступності – ТРЦ "Ocean Plaza" і "Олімпійський". Всього в 80 метрах від будинку знаходиться знаменитий Володимирський ринок, де можна купити свіжі продукти і насолодитися колоритом культового місця.

Район, в якому розташований ЖК, – епіцентр ділового життя столиці, де зосереджені бізнес-центри "Бізнес Сіті", "Либідь", "Паладіум", "Протасів", "Горизонт Парк", "Олімпійський", "Реноме".

Навколо А136 Highlight House завжди вирує культурне життя. Сходити на концерт світової зірки в Палаці "Україна", послухати органний концерт у Костелі Св. Миколая або подивитися мюзикл у Театрі оперети – вибір розваг обмежений тільки особистими перевагами.

Головне завдання А136 Highlight House – створювати комфортне середовище для мешканців, позбавляючи їх від турбот і рутини. Цілодобовий консьєрж-сервіс допоможе вирішити будь-яке питання – від чашечки ранкової кави зі свіжою випічкою до замовлення чартерного рейсу.

Дізнатися подробиці можна за телефоном: +38 (044) 500-01-36.

DIM group – молода амбітна група компаній, яка заявила про себе на столичному ринку нерухомості неординарними житловими комплексами, деякі з яких еко-сфери з власними парками та інфраструктурою, рекреаційними зонами, дитячими садками і майданчиками. Будинки DIM group є втіленням мрії людей про красивий, комфортний, безпечний житловий простір, де враховані потреби мешканців з різними стилями життя. З 2014-го року холдинг DIM group проектує, будує, продає і обслуговує свої будинки, орієнтуючись на потреби людей. Проекти компанії завжди втілюють інноваційні архітектурні та дизайн-рішення.

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