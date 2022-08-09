Мельник может стать заместителем Кулебы

Об этом Мельник, которого Зеленский уволил с должности посла, заявил в интервью немецкому радио Deutschlandfunk. Он ответил на вопрос, что переходит на другую дипломатическую должность.

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Мельник отметил, что пока никаких решений не принято, однако подчеркнул, что Владимир Зеленский действительно хотел бы видеть его в своей команде в Киеве.

Бывший посол Украины в Германии может стать заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Я еще не знаю, что это будет. Есть предложение, которое также одобрил президент, чтобы я мог продолжать работать заместителем министра иностранных дел. Но формально правительство принимает решение,

– сказал он.

Мельник отметил, что пока не хочет забегать вперед. Также он выразил благодарность Зеленскому "за эту возможность, эту свободу организовать свою работу здесь так, как я считал правильным".

Дипломат, открыто критиковавший немецкие власти за задержки с военной помощью Украине, отметил, что Зеленскому "не всегда было легко" из-за его стиля.

"Это было немного необычным, мягко говоря. И поэтому я благодарен президенту за его терпение со мной", – резюмировал Мельник.

По информации немецкого издания RTL, новым послом Украины в Германии станет Алексей Макеев. Он находится на дипломатической службе Украины с 1996 года и работал в Берлине и Берне.

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