Показывал неприличные жесты: дипломат из России устроил в Латвии "карантинную" вечеринку
В разгар пандемии российский дипломат Руслан Ушаков 27 марта устроил в Риге шумную вечеринку. Праздник проходил во дворе одного из частных домов города.
Источник:Delfi
Возмущенные соседи позвонили в полицию. Правоохранители прибыли на вызов, однако после короткого заговора с Ушаковым развернулись и уехали, будто ничего не произошло.
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Довольный дипломат в ответ только показал соседям неприличный жест.
Впоследствии правоохранители установили, что гостями вечеринки стали 10 человек. Все они разъехались по домам на автомобилях с дипломатическими номерами. Сам Ушаков – военный атташе России в Латвии.
Что говорит полиция
Представительница муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане рассказала, что 27 марта в полицию города поступили 2 вызова. Люди сообщали о незаконных сборах и возможном нарушении ограничений из-за пандемии COVID-19.
На первый вызов прибыла Госполиция, в другой – полиция самоуправления. Правоохранители осмотрели двор, однако никаких нарушений карантинных норм не обнаружили. Соседи рассказали, что к моменту прибытия полиции гости прятались в доме хозяина.
Полиция отреагировала, и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась – по прибытию полицейских во дворе были только жители одного домохозяйства,
– пояснила Грейдане.
Реакция МИД Латвии
- Министерство иностранных дел Латвии оперативно отреагировало на инцидент и выразило протест временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву.
- Кроме того, в МИД Латвии отметили, что Венская конвенция предоставляет определенные привилегии дипломатам. Однако они должны вести себя уважительно и придерживаться правовых норм страны, их принимает.
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