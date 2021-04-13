В разгар пандемии российский дипломат Руслан Ушаков 27 марта устроил в Риге шумную вечеринку. Праздник проходил во дворе одного из частных домов города.

Возмущенные соседи позвонили в полицию. Правоохранители прибыли на вызов, однако после короткого заговора с Ушаковым развернулись и уехали, будто ничего не произошло.

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Довольный дипломат в ответ только показал соседям неприличный жест.

Впоследствии правоохранители установили, что гостями вечеринки стали 10 человек. Все они разъехались по домам на автомобилях с дипломатическими номерами. Сам Ушаков – военный атташе России в Латвии.



Гости вечеринки / Delfi

Что говорит полиция

Представительница муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане рассказала, что 27 марта в полицию города поступили 2 вызова. Люди сообщали о незаконных сборах и возможном нарушении ограничений из-за пандемии COVID-19.

На первый вызов прибыла Госполиция, в другой – полиция самоуправления. Правоохранители осмотрели двор, однако никаких нарушений карантинных норм не обнаружили. Соседи рассказали, что к моменту прибытия полиции гости прятались в доме хозяина.

Полиция отреагировала, и на указанный адрес выехал патрульный экипаж. Однако информация не подтвердилась – по прибытию полицейских во дворе были только жители одного домохозяйства,

– пояснила Грейдане.

Реакция МИД Латвии