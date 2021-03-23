Во Франции водителя российского консула подозревают в краже велосипедов. По данным полицейских, мужчина перепродал примерно 300 велосипедов и заработал более 100 тысяч евро.

Расследование началось, когда в феврале ограбили экс-первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля. Актуально IKEA во Франции будут судить за шпионаж за своими работниками: причастна полиция Неподалеку от здания французского представительства Совета Европы у политика украли электрический велосипед. История получила продолжение, когда через несколько дней Фонтанель увидел свой велосипед на сайте объявлений. Что было дальше Фонтанель обратился в полицию. Правоохранители назначили горе-продавцу встречу.

Задержали 40-летнего чиновника возле здания консульства России. Тогда же выяснилось, что он занимает должность водителя российского консульства.

Впоследствии полицейские установили, что водитель умудрился перепродать более 300 краденых велосипедов.

Сначала мужчину задержали, однако впоследствии отпустили из-за дипломатического иммунитета.

В марте правоохранители вызвали водителя на допрос. Однако в российском посольстве заявили, что мужчина из-за проблем со здоровьем срочно вернулся в Россию.