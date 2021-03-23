"Заработал" 100 тысяч: во Франции водитель российского консула торговал крадеными велосипедами
Во Франции водителя российского консула подозревают в краже велосипедов. По данным полицейских, мужчина перепродал примерно 300 велосипедов и заработал более 100 тысяч евро.
Источник:France Bleu
Расследование началось, когда в феврале ограбили экс-первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля.
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Неподалеку от здания французского представительства Совета Европы у политика украли электрический велосипед. История получила продолжение, когда через несколько дней Фонтанель увидел свой велосипед на сайте объявлений.
Что было дальше
- Фонтанель обратился в полицию. Правоохранители назначили горе-продавцу встречу.
- Задержали 40-летнего чиновника возле здания консульства России. Тогда же выяснилось, что он занимает должность водителя российского консульства.
- Впоследствии полицейские установили, что водитель умудрился перепродать более 300 краденых велосипедов.
- Сначала мужчину задержали, однако впоследствии отпустили из-за дипломатического иммунитета.
- В марте правоохранители вызвали водителя на допрос. Однако в российском посольстве заявили, что мужчина из-за проблем со здоровьем срочно вернулся в Россию.
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