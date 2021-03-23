У Франції водія російського консула підозрюють у крадіжці велосипедів. За даними поліцейських, чоловік перепродав приблизно 300 велосипедів і заробив понад 100 тисяч євро.

Розслідування розпочалося, коли у лютому пограбували експершого заступника мера Страсбурга Алена Фонтанеля. Актуально IKEA у Франції судитимуть через шпигунство за своїми працівниками: причетна поліція Неподалік від будівлі французького представництва Ради Європи у політика вкрали електричний велосипед. Історія отримала продовження, коли через декілька днів Фонтанель побачив свій велосипед на сайті оголошень. Що було далі Фонтанель звернувся до поліції. Правоохоронці призначили горе-продавцеві зустріч.

Затримали 40-річного посадовця біля будівлі консульства Росії. Тоді ж з'ясувалося, що він обіймає посаду водія російського консульства.

Згодом поліцейські встановили, що водій примудрився перепродати понад 300 крадених велосипедів.

Спершу чоловіка затримали, однак згодом відпустили через дипломатичний імунітет.

У березні правоохоронці викликали водія на допит. Однак у російському посольстві заявили, що чоловік через проблеми зі здоров'ям терміново повернувся у Росію.