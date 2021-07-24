Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент. Он отметил, что к Коломойскому имеют претензии ФБР и Министерство юстиции Штатов.

Важно Коломойский задолжал 20 миллионов долларов белорусскому олигарху, – СМИ

В то же время Кент объяснил, что США не собираются наказывать Коломойского за нарушение закона в Украине. Это, по его мнению, не их дело.

Есть другие возможности – я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопросы есть также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. Посмотрим, чем это закончится,

– сказал Джордж Кент.

Стоит напомнить, что 5 марта 2021 года США лишили Коломойского права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые взорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.

Почему на Коломойского наложили санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине.

В Госдепе отметили, что основанием для санкций стала деятельность Коломойского на должности главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах.

Утверждают, что олигарх причастен к значительной коррупции. Действия олигарха подрывали верховенство права.



США ввели санкции против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала