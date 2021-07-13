Дело касается 20 миллионов долларов, которые сотрудники компании Sanderlyn Коломойского не уплатили за уголь еще в 2019 году компании NT Marine Воробья. Зато купленное перепродали крупнейшей украинской государственной энергетической компании "Центрэнерго" и якобы закрыли Sanderlyn. Хотя, согласно публичным базам данных, она еще активна.
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По данным журналиста Алексея Сорокина, 6 апреля 2021 года полиция Израиля открыла уголовное производство в отношении 5 подозреваемых:
- Марии Киперман;
- Михаила Кипермана;
- Игоря Коломойского;
- Евгения Геллера;
- Александра Дубилета, курировавшего финансовые вопросы.
Обвиняемых по делу пока нет.
Сам Коломойский заявил, что не знает об уголовном расследовании в отношении себя в Израиле. Он добавил, что не ведет дел с Воробьем, поскольку тот находится под санкциями Евросоюза. Однако санкции ввели в декабре 2020 года, через год после подписания соглашения.
Детали дела Коломойского и Воробья
Источник, связанный с NT Marine, рассказал, что компания Sanderlyn с регистрацией на Кипре в октябре 2019 года подписала договор с эстонской NT Marine, владельцем которой является белорусский олигарх Николай Воробей. Договорились о поставке 320 тысяч тонн угля в Украину за 25 миллионов долларов.
Через 3 недели эстонская компания выполнила свою часть сделки, а Sanderlyn внесла лишь предоплату в размере 5 миллионов долларов и перепродала уголь "Центрэнерго". Оставшиеся 20 миллионов долларов компания Коломойского отказалась выплатить из-за якобы задержки денег со стороны "Центрэнерго". Теперь NT Marine будет пытаться получить долг через суд.
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Журналисты прослеживают связь Коломойского с Sanderlyn и через другую его компанию – Sintez Oil. Номинальная владелица последней – киприотка Евтихия Ксенофонтос указана директором Sanderlyn. Обе компании покупали уголь по 78 долларов за тонну, а для "Центрэнерго" ставили наценку в 10 долларов за тонну. Таким образом на перепроданном угле компания Коломойского заработала 3,2 миллиона долларов.
Николай Воробей: что о нем известно
- Ранее в медиа проследили связь белорусского олигарха с Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком. В частности после санкций СНБО Козак сбежал из Украины на самолете Воробья.
- Тарас Козак купил 2 из 3 своих каналов через банк Воробья.
- Николай Воробей находится под санкциями ЕС. В то же время он близок к режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Именно белорусскому олигарху принадлежала часть продуктопровода "Самара-Западное направление", который по решению СНБО вернули в собственность Украины.